Boris anuncia que está infetado com a covid-19

Através do seu Twitter, Johnson já veio confirmar a notícia, dizendo que estava com ligeiros sintomas no dia de ontem e foi testado positivo com a covid-19, sob orientação do diretor médico de Inglaterra, o professor Chris Whitty