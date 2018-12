Negócios TV Brexit: Costa diz que só "iluminação divina" justificaria renegociação A carregar o vídeo ... Negócios TV Brexit: Costa diz que só "iluminação divina" justificaria renegociação 2 0 Ler mais tarde 17:26

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que apenas “uma iluminação divina” conseguiria compatibilizar as posições da União Europeia e do Reino Unido, repetindo que o acordo do ‘Brexit’ é o único que existe e não será renegociado.