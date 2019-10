Negócios TV “Buraco” dos hospitais atingiu quase 500 milhões em 2018 A carregar o vídeo ... Negócios TV “Buraco” dos hospitais atingiu quase 500 milhões em 2018 0 0 Ler mais tarde 18:24

As contas dos hospitais voltaram a derrapar em 2018. No final do ano passado, só 12% dos 43 hospitais analisados tinham resultados operacionais positivos. Em termos globais, o “buraco” atingiu quase 500 milhões. Subfinanciamento, gastos com pessoal e medicamentos explicam a deterioração.