Negócios TV Centeno admite rever em baixa meta do défice para 2018 A carregar o vídeo ... Negócios TV Centeno admite rever em baixa meta do défice para 2018 4 0 Ler mais tarde 16:06

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje rever em baixa a meta do défice para 2018, depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter anunciado um excedente de 0,7% do PIB no terceiro trimestre.