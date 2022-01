Cerimónias fúnebres de David Sassoli em Roma

As cerimónias fúnebres de David Sassoli iniciam-se, hoje, com uma câmara ardente, em Roma, estando o funeral marcado para sexta ao meio-dia (11h00 em Lisboa), também na capital italiana. Sassoli morreu esta terça-feira aos 65 anos em Aviano (Itália), onde estava hospitalizado desde 26 de dezembro. O político italiano tinha contraído uma pneumonia em setembro de 2021 que, apesar de não o ter incapacitado, afastou Sassoli das sessões plenárias, tendo regressado no final do ano.