Companhia aérea austríaca implementa voos "à prova de covid"

A companhia Austrian Airlines (AUA) está a apostar em voos "à prova de covid" no aeroporto de Viena, em que, antes de embarcar, os passageiros realizam testes rápidos de antígenos, para contornar as restrições à mobilidade impostas na maioria dos países europeus durante a pandemia do novo coronavírus.