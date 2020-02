Negócios TV Defesa de Azeredo Lopes ponderou chamar o Presidente da República A carregar o vídeo ... Negócios TV Defesa de Azeredo Lopes ponderou chamar o Presidente da República 0 0 Ler mais tarde 13:06

O advogado do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes revelou, à entrada do tribunal, que ponderou chamar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a depor como testemunha do processo Tancos.