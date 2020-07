Entusiastas das ferrovias determinados em ativar troço da linha do Douro em Foz Côa

Um grupo de entusiastas dos caminhos-de-ferro pretende ativar "para fins turísticos e de lazer" um troço desativado de nove quilómetros da linha do Douro, que liga o cais fluvial do Pocinho à estação do Côa, no distrito da Guarda.