Imagens do primeiro teste de um táxi aéreo com um piloto na Coreia do Sul

A Coreia do Sul realizou hoje o primeiro teste de um táxi aéreo com um piloto com o objetivo de lançar um futuro serviço com este tipo de aeronave em 2025. O modelo 2X da empresa alemã Volocopter voou cerca de cinco minutos naquele que foi o primeiro vôo de teste em território sul-coreano de uma aeronave elétrica de decolagem e aterragem vertical (eVTOL) com um piloto a bordo.