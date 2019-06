Negócios TV Indústria do Norte perde mais empregos com robôtização A carregar o vídeo ... Negócios TV Indústria do Norte perde mais empregos com robôtização 0 0 Ler mais tarde 16:00

Um estudo da CIP, elaborado pela McKinsey e pela Nova SBE, mostra que o impacto da robotização é mais acentuado no Norte do país. Conheça as principais conclusões.