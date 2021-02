João Leão: "O Governo executou o que precisou na Saúde e na Segurança Social"

O ministro das Finanças garante que não houve poupanças nas áreas para as quais o Parlamento concedeu um reforço de verbas no âmbito do orçamento suplementar. Os sete mil milhões que ficaram por gastar ou não tinham a receita correspondente ou não foram necessários e não podiam ser desviados para outras áreas.