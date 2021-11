João Vieira Lopes: Medidas anti-covid "parecem-nos razoáveis"

Para o presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP), as medidas anti-covid decididas na semana passada pelo Governo são, para já, razoáveis e "não fundamentalistas". Ainda assim, João Vieira Lopes mostra-se preocupado com o impacto que a pandemia pode ter no Natal.