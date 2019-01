Negócios TV Líder do CDS usa Sócrates para criticar Governo e dívidas na saúde A carregar o vídeo ... Negócios TV Líder do CDS usa Sócrates para criticar Governo e dívidas na saúde 3 0 Ler mais tarde 13:40

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, usou hoje várias vezes o nome do ex-primeiro-ministro José Sócrates para criticar o que classificou de incompetência do Governo de António Costa na política de saúde.