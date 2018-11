Negócios TV Londres vei ter uma Túlipa com mais de 300 metros A carregar o vídeo ... Negócios TV Londres vei ter uma Túlipa com mais de 300 metros 0 0 Ler mais tarde 17:56

"A Túlipa" compete com o edifício mais alto de Londres em tamanho - ficando-lhe rés-vés - e com o The Gherkin como ícone da arquitectura. O novo "arranha-céus" que se prepara para cruzar os céus de Londres vem afirmar-se como atracção turística e polo cultural.