Negócios TV Melhores escolas pública e privada do país partilham filosofia de estudo apoiado A carregar o vídeo ... Negócios TV Melhores escolas pública e privada do país partilham filosofia de estudo apoiado 1 0 Ler mais tarde 12:40

A escola Clara de Resende e o Colégio do Rosário, no Porto, a escola pública e privada que obtiveram os melhores resultados nos exames do secundário, partilham uma filosofia de estudo apoiado que as coloca sucessivamente entre as melhores.