Negócios TV Negócios analisa subida dos preços das casas

Depois das subidas expressivas registadas nos preços das casas nas principais cidades do país, as perspetivas são de que será nas periferias que haverá mais margem de valorização, ao longo deste ano. Raquel Godinho, editora de Mercados do Negócios, explica as previsões das imobiliárias para 2019.