Negócios TV Negócios explica impacto do aumento de impostos na venda de bebidas açucaradas A carregar o vídeo ... Negócios TV Negócios explica impacto do aumento de impostos na venda de bebidas açucaradas 0 0 Ler mais tarde 18:06

As vendas caíram 4,3% em 2017. João d’Espiney, coordenador do Negócios, revela o impacto do novo imposto sobre as bebidas açucaradas.