Negócios TV Negócios explica o que vai mudar no PEC

A partir do próximo ano as empresas passam a ficar automaticamente dispensadas do pagamento especial por conta, não precisando de apresentar nenhum requerimento ao Fisco, como estava inicialmente previsto. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica o que vai mudar.