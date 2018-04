Negócios TV Novo Banco não consegue calcular futuras necessidades de injecção pelo Fundo de Resolução A carregar o vídeo ... Negócios TV Novo Banco não consegue calcular futuras necessidades de injecção pelo Fundo de Resolução 0 0 Ler mais tarde 21:00

O Fundo de Resolução foi chamado, no âmbito do mecanismo de capitalização contingente, a meter 792 milhões de euros no Novo Banco. António Ramalho diz, ao Negócios e Antena 1, que não sabe se tal poderá repetir-se. Nem em que montantes.