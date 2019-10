Negócios TV PAN diz que salário mínimo de 750 euros é “pouco ambicioso” A carregar o vídeo ... Negócios TV PAN diz que salário mínimo de 750 euros é “pouco ambicioso” 1 0 Ler mais tarde 16:03

O deputado do PAN André Silva considerou hoje que a meta do Governo de elevar o Salário Mínimo Nacional para os 750 euros é “pouco ambiciosa”, tendo o primeiro-ministro respondido que este é o valor com que se pode comprometer.