Negócios TV Parceiros sociais de acordo em "várias áreas" que serão tidas em conta

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse hoje que os parceiros sociais concordam “em várias áreas” que irão fazer parte do acordo sobre competitividade e rendimentos e que serão tidas em conta no Orçamento do Estado para 2020.