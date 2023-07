Pedro Tavares: Justiça prepara reforço de meios para a JMJ

A justiça vai acompanhar o que esta a ser feito noutras áreas em matéria de reforço de meios para a JMJ. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o secretario de Estado da Justiça revelou que esse esforço ao nível dos tribunais será concertado com outros serviços nomeadamente com os órgãos de polícia criminal e em relação às lojas do cidadão o trabalho e eventual reforço vai acontecer nas zonas de menos concentração.