Possibilidade de Brexit sem acordo provoca longas filas de camiões em Inglaterra

Centenas de camiões provocaram hoje um engarrafamento na estrada M20, Inglaterra, para chegar aos 'ferries' do porto de Dover, depois de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter declarado que existe uma forte possibilidade de que o Reino Unido não chegue a um acordo comercial com a UE depois do Brexit.