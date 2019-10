Negócios TV Projeto Europeu apoia 500 empresárias ibéricas na internacionalização A carregar o vídeo ... Negócios TV Projeto Europeu apoia 500 empresárias ibéricas na internacionalização 0 0 Ler mais tarde 09:47

O ambiente é animado e bem feminino, embora ainda marcadamente empresarial. A atenção é dirigida para a apresentação sobre os erros mais comuns do embalamento (packaging), proferida por uma das oradoras no primeiro dia do 3º encontro do Intrépida, um projeto europeu que tem como objetivo juntar e apoiar mulheres empreendedoras do Alentejo, Algarve e Andaluzia.