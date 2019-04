Negócios TV "Prospeção de petróleo no Algarve acabou”, diz ministro do Ambiente A carregar o vídeo ... Negócios TV "Prospeção de petróleo no Algarve acabou”, diz ministro do Ambiente 1 0 Ler mais tarde 21:07

O ministro do Ambiente e da Transição Energética diz que este governo terminou contratos que recebeu do governo anterior e o furo de Aljezur foi abandonado pelo próprio promotor. “A prospeção de petróleo no Algarve acabou", disse Matos Fernandes em entrevista à Antena1.