Reunião do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN)

Reunião dos ministros dos Estados-membros UE responsáveis pelas Finanças, presidida por Bruno Le Maire, ministro da Economia, das Finanças e da Recuperação francês. Os ministros discutem as consequências económicas das sanções à Rússia, o mecanismo de ajustamento das fronteiras de carbono (CBAM), o nível mínimo global de tributação de empresas , a revisão da governação económica e orientação fiscal e as prioridades do Conselho para o orçamento da UE 2023. É ainda esperado que os ministros adotem conclusões sobre créditos à exportação e sobre a implementação do pacote do IVA do comércio eletrónico.