Roberta Medina adia Rock in Rio Lisboa para 2021

Vice-presidente do Rock in Rio anuncia o adiamento da edição 9 do festival em Lisboa para junho do próximo ano e revela que também haverá RIR na capital portuguesa em 2022.