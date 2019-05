Negócios TV Santander Totta vai cobrar MB Way e critica isenção de custos do multibanco A carregar o vídeo ... Negócios TV Santander Totta vai cobrar MB Way e critica isenção de custos do multibanco 0 0 Ler mais tarde 09:47

O presidente do Santander Totta criticou por várias vezes a isenção de encargos para os clientes do sistema multibanco e indicou que o banco passará a cobrar por transferências no MB Way, mas sem indicar valor.