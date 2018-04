Negócios TV Silva Peneda não acredita em ruptura entre Governo e as esquerdas A carregar o vídeo ... Negócios TV Silva Peneda não acredita em ruptura entre Governo e as esquerdas 0 0 Ler mais tarde 15.04.2018

O ministro-sombra do PSD para a Solidariedade não acredita que a geringonça se desintegre antes do final da legislatura. Silva Peneda considera que PCP e Bloco de Esquerda estão apenas a tentar mostrar diferenças no que é já um clima de pré-campanha eleitoral.