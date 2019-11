Negócios TV Teodora Cardoso sugere negociar com Bruxelas mais gastos salariais na Função Pública A carregar o vídeo ... Negócios TV Teodora Cardoso sugere negociar com Bruxelas mais gastos salariais na Função Pública 0 0 Ler mais tarde 23.11.2019

A economista e ex-presidente do Conselho das Finanças Públicas argumenta que com um plano de reforma dos recursos humanos das administrações públicas bem desenhado, seria possível negociar com Bruxelas um alívio na regra de despesa para se poder gastar mais.