Ucrânia/Rússia: Civis armados com armas de madeira treinam em Kiev

Várias centenas de civis ucranianos armados com armas de madeira treinam cenários de guerra nas ruínas de uma antiga fábrica de tratores em Kiev, onde aprendem as bases de defender a cidade no caso de uma invasão russa. Mais de quinhentos homens e mulheres frequentam a fábrica, convertida num centro de treino para o batalhão ultranacionalista Azov que combateu as milícias pró-russas no leste do país e agora está integrado no Exército.