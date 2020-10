ViniPortugal quer orçamento de 8,5 milhões de euros para promover vinhos portugueses

Para 2021 a ViniPortugal quer ter um orçamento de 8,5 milhões de euros para a promoção dos vinhos portugueses, mais 3 milhões e meio do que este ano e Frederico Falcão espera que 85% deste montante seja financiado com fundos europeus e nacionais - sendo que estes fundos nacionais são fundos do sector.