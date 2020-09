Gestão de dados é elemento central na transformação digital

As organizações geram e analisam uma enorme quantidade de dados provenientes de inúmeras fontes, como podem ser os seus próprios sistemas transacionais e operacionais; sensores; equipamentos inteligentes; social media, entre outras – havendo a crescente consciência de que estes dados são dos mais valiosos e diferenciadores ativos da organização, quer no suporte à tomada de decisão, quer na melhoria de ações de marketing, na redução de custos ou na otimização de operações. Os dados são um suporte essencial à melhoria de performance, vendas e resultados.





Há um enorme desafio que se coloca às organizações e que resulta da disparidade de aplicações que utilizam, geram, consomem e acedem a dados de múltiplos sistemas, aplicações e canais, sejam ERP, CRM; websites; shipping systems; sistemas de faturação; gestão de reclamações, entre muitos outros. Esta multiplicidade de aplicações faz com que a informação fique facilmente desatualizada ou dessincronizada entre as aplicações. A empresa fica com dados fragmentados, incompletos, imprecisos e inconsistentes criando entraves críticos ao negócio da empresa.



As empresas tornam-se incapazes de responder a perguntas básicas sobre o seu negócio como "Quantos produtos temos desta marca?", "Quantos fornecedores temos neste região ou país?", ou "Quantos clientes temos por categoria de negócio?".



A gestão deficiente dos dados cria informação em sistemas distintos que não comunicam entre si. O resultado? Inconsistência e conflitos entre dados nos diferentes sistemas da organização.





Neste contexto, é essencial que as organizações, no âmbito da sua transformação digital, implementem uma estratégia e procedimentos de data management, para gerir o processo de gestão, armazenamento, organização, manutenção e partilha dos dados críticos para o negócio. Uma necessidade ainda mais premente na medida em que as organizações estão sujeitas a crescentes requisitos de conformidade com as diferentes regulamentações e leis de proteção de dados, como é o caso do RGPD.





O que é MDM?





O Master Data Management (MDM) são os processos e as tecnologias nas quais as áreas de negócio e de TI de uma organização trabalham em conjunto para garantir a uniformidade, o rigor, a consistência e a consequente eficiente disponibilização dos considerados dados críticos (dados mestres) para a empresa.



Os dados mestres da empresa estendem-se por diferentes domínios da empresa, como é o caso dos dados sobre clientes, produtos e respetivos componentes, fornecedores, ativos, colaboradores, estrutura financeira, entre outros.



O MDM permite criar um único registo mestre, também conhecido como "golden record", para qualquer dado que, vindo de fontes externas ou aplicações internas da organização, seja crítico para o negócio. É o MDM que permite que a informação se torne consistente e confiável para a tomada de decisão, tornando-se a chamada "single source of truth".



Na sua essência, o MDM é uma prática e uma disciplina de gestão da informação, em que a tecnologia é um catalisador. Um fator de sucesso para a implementação destas soluções é, acima de tudo, o correto entendimento do negócio e dos processos relevantes para a organização.



Depois surgem outros temas como a adaptação da tecnologia às empresas e a forma como os colaboradores são envolvidos no projeto. "Saber envolver os colaboradores é importante porque são utilizadores e contribuidores ativos da solução", diz Pedro Pinho, diretor-geral da Apgar Consulting Portugal.









Qualquer organização que se encontre num processo de seleção de parceiros para implementar uma solução de MDM, mais importante do que implementar um software out-of-box, é essencial que escolham um parceiro que tenha a capacidade de entender os seus processos de dados e como pode adaptar a tecnologia à realidade específica da empresa, auxiliando no processo de change management inerente a uma implementação de MDM.



"É neste triângulo tecnologia-processos-pessoas que a Apgar Consulting centra toda a sua atenção nos projetos que implementa", explica Pedro Pinho, acrescentando que é por essa razão que colocam "tanto ênfase no trabalho em parceria, em que através de workshops a equipa faz um codesign da solução com o cliente garantindo que o produto final é resultante do aconselhamento para a situação específica e que está alinhado com o negócio e as expectativas do cliente, o que se traduz no final por uma muito elevada taxa de sucesso dos nossos projetos".





A prova desse sucesso é espelhada no facto de todos os anos clientes da Apgar Consulting serem convidados para apresentarem os seus casos de sucesso nos mais prestigiados eventos de MDM e data management, como o caso da AXA no evento internacional MDM Summit, ou o da Novartis no Data Analytics Summit da Gartner, em 2019. Este ano tinham como caso de sucesso o projeto na DHL, mas o evento foi cancelado por causa da pandemia.





Uma consultora data advisory





A Apgar Consulting é especialista em data advisory e trabalha com os seus clientes em todo o ciclo de data management, começando por consultoria estratégica na definição do data governance e da arquitetura de dados da empresa, e pela implementação de projetos e respetivas soluções tecnológicas nas diferentes dimensões do data management – como o master data; meta data; data integration; data preparation – até ao suporte após a entrada em produção desses projetos.



A consultora surgiu pela oportunidade identificada pelos seus três fundadores que, com uma larga experiência de consultoria em data management, perceberam que as grandes empresas de consultoria em que trabalharam não conseguiam dar o nível de foco e de parceria com o cliente que é necessário. Foi para dar essa resposta ao mercado que surgiu a Apgar Consulting, dando a especialização necessária para garantir o sucesso de projetos de data management.



"Esta aposta verificou-se ser a mais acertada e a prova disso é que temos vindo a desenvolver parcerias duradoras com os clientes (por exemplo, os primeiros clientes ainda continuam a trabalhar ativamente connosco) o que nos tem permitido crescer contando atualmente com mais 85 consultores 100% especializados em data management e estimando passar a barreira dos 100 até ao final do ano", explica Pedro Pinho, diretor-geral da Apgar Consulting. O gestor refere ainda que possuem uma presença global, e ao longo destes anos, têm vindo a trabalhar com médias e grandes empresas na Europa, América do Norte e Médio Oriente, em todas as áreas de negócio.



É líder em consultoria e implementação de soluções de MDM, como refere a Gartner no seu relatório "Market Guide for MDM External Service Providers" de 2020, no qual a analista de mercado posiciona a Apgar Consulting entre as "World Top20" empresas de consultoria neste domínio.



"É um reconhecimento da qualidade do trabalho da nossa equipa e representa um selo de qualidade incontestável da nossa experiência em implementação de projetos de MDM nas mais diferentes áreas de negócios e geografias", diz Pedro Pinho.



A equipa de consultores está distribuída por quatro escritórios (Portugal; França; Líbano e Estados Unidos) e trabalham em rede, ou seja, os consultores em Portugal têm também a oportunidade de trabalhar nos projetos internacionais, o que permite transferir essa experiência para novos projetos locais.









Na verdade, a Apgar Consulting já trabalha há alguns anos com clientes que têm as suas equipas em Portugal. É o caso de um cliente internacional na área de seguros cuja equipa de data management para todo o grupo está baseada em Portugal e com quem trabalham diariamente, mas só este ano é que decidiram abrir escritório em Portugal.



"É um reconhecimento, por um lado, da qualidade dos nossos recursos humanos portugueses, qualidade que para nós é crítica, e, por outro lado, por identificarmos a existência nesta área de uma necessidade por preencher no mercado português em que o nível de penetração de soluções de MDM é ainda muito baixo quando comparado com outros países europeus."





Parceiro TIBCO do ano



Foi em 2013 que a consultora decidiu trabalhar na área de MDM com EBX, um software que na altura ainda era recente mas que foi criado por um grupo tecnológico focado em MDM. Essa escolha foi feita por ser uma solução pensada de raiz para ser extremamente flexível, aberta e "user-centric". São estas características que permitem à Apgar Consulting fazer as adaptações necessárias para responder às necessidades do cliente e realizar implementações faseadas, o que "permite que o cliente rapidamente obtenha resultados e faça crescer o seu projeto MDM progressivamente".





Pedro Pinho conta que esta foi "sem dúvida uma escolha acertada". A solução EBX cresceu exponencialmente, sendo neste momento, e pelo quarto ano consecutivo, classificada pela Gartner no seu MDM Magic Quadrant como solução líder de mercado.

Soluções de MDM prontas a implementar

Ao longo do tempo, com base na tecnologia EBX, desenvolveram vários produtos proprietários da Apgar Consulting, resultantes do conhecimento profundo da solução e das necessidades dos clientes com quem trabalham.

Foi assim que surgiram algumas das "turnkey solutions" – soluções prontas a implementar – que permitem aos clientes adquirir soluções com todas as potencialidades do EBX, mas já configuradas para responder a necessidades específicas, conseguindo assim obter resultados muito rapidamente.

São exemplo disso: Data Catalog – Solução turnkey para gestão de metadados;

Reference Data – Para gestão de dados de referência;

Finance Master Data – Solução de gestão de dados mestres financeiros já com integração com os principais ERP;

Data Connectors – Permitem uma integração automatizada com fornecedores de dados externos, como por exemplo a Dun & Bradstreet ou Bloomberg

Fast Tracks - diversos aceleradores que permitem ao cliente tirar mais partido do EBX e diminuir tempos e custos de implementação.

O crescimento da solução EBX (que pertence desde 2018 à TIBCO) não foi independente do próprio crescimento da Apgar Consulting, considerada atualmente como um Elite Partner da TIBCO. Conta com mais de 100 projetos distintos implementados, tendo neste momento, a nível mundial, a maior equipa de consultores especializados em EBX. Esta semana decorreu o TIBCO NOW, o evento mundial da TIBCO, no qual foram apresentadas as novidades e a visão da tecnológica americana para a área de data.A Apgar Consulting venceu o prémio 2020 EMEA Partner of the Year Award. É o maior reconhecimento da sua posição de liderança na implementação de soluções TIBCO.