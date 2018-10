Asseco PST, uma história com futuro assente na inovação

A marca Asseco PST (Portuguese Speakink Territories) resulta do rebranding, recentemente concretizado, da anterior denominação Exictos, empresa de quem herdou o conhecimento e o savoir-faire com 30 anos de experiência no sector.

A Asseco PST é uma empresa de tecnologias de informação de base lusófona especializada no desenvolvimento de aplicações para o setor financeiro. Atuando em oito mercados e três continentes, integra a multinacional Asseco Group, um dos maiores fornecedores europeus de software, presente em mais de 50 países, com cerca de 24 mil colaboradores e uma faturação anual perto dos 2 mil milhões de euros.

A marca Asseco PST resulta do rebranding, recentemente concretizado, da anterior denominação Exictos. Desta, herda o know how, talento e experiência adquiridos ao longo de 30 anos no setor, desde a sua fundação na Madeira, Funchal, em 1988. A sigla PST (Portuguese Speaking Territories) remete para a diversidade de geografias onde a empresa está presente e com filiais instaladas, em Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, sendo que nas restantes faz deslocar regularmente gestores e consultores especializados.

Com uma faturação anual na ordem dos 33 milhões de euros, a Asseco PST integra cerca de 400 colaboradores, entre os quais 150 jovens recém-licenciados recentemente recrutados. Este crescimento motivou, no espaço de ano e meio, o investimento em novos escritórios, em Lisboa, Funchal e Luanda que no seu conjunto ultrapassam os 3.500 m2 de área.

Em paralelo, e apostando no desenvolvimento contínuo de competências, a empresa investiu na criação de uma academia de formação com o objetivo de certificar especialistas em tecnologias de informação orientados para o setor financeiro. Esta certificação habilita os formandos a entrarem no mercado de trabalho com qualificações acrescidas. Finalizada a segunda edição, e com abertura de inscrições para uma terceira, o curso tem motivado uma grande adesão de candidatos.

A Asseco Academy é o resultado de anos de compromisso e empenho no desenvolvimento contínuo de competências, que permite uma formação de alta qualidade englobando processos de avaliação e atribuição de certificação que valorizam grandemente os que a frequentam.

"Os avanços tecnológicos têm permitido automatizar um conjunto importante de tarefas, com grandes benefícios ao nível da eficiência e rapidez das operações, garantindo ao mesmo tempo uma maior comodidade para o cliente bancário. A evolução tecnológica não vai abrandar e queremos estar na linha da frente com as soluções que produzimos", afirma Daniel Araújo, CEO da Asseco PST.

Tendo hoje, como principal foco a banca digital, as soluções da Asseco PST permitem fazer a gestão integrada e completa de um banco em todas as suas vertentes, desde processos de conceção de crédito, cartões de débito a plataformas de mobile e internet banking.

"A flexibilidade e a estrutura modular das nossas soluções permitem-nos, por um lado, responder aos desafios de um banco moderno introduzindo as últimas soluções tecnológicas e, por outro, responder com sucesso às especificidades de cada cliente, seja na banca de retalho, na banca de investimento, no microcrédito ou em instituições de crédito", explica Daniel Araújo.

A experiência, aliada à confiança dos nossos clientes, fazem da Asseco PST uma referência em sistemas de informação e uma companhia focada na procura permanente da excelência tanto no desenvolvimento de novos produtos tecnológicos como na prestação de uma gama variada de serviços, quer em mercados maduros quer emergentes.

"A alteração do branding consagra a plena integração e uniformização no seio do Asseco Group e potencia o alargamento da nossa oferta a novas áreas até aqui não exploradas", comenta Daniel Araújo, que acrescenta: "Dentro do grupo existe um grande espírito de cooperação e de partilha de conhecimentos; estamos neste momento com projetos interessantes relacionados com inteligência artificial. Temos consciência de que a evolução tecnológica não vai abrandar e queremos estar na linha da frente com as soluções que produzimos".







