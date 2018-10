Fundamental no bom funcionamento dos mercados e da economia

A auditoria e revisão de contas é importante para a economia nacional e mundial. Aumenta a credibilidade da informação económica, contribuindo para a transparência do mercado. Ajuda a regular este mesmo mercado e auxilia, igualmente, na tomada de decisões. Isso mesmo é explicado por Rogério Serrasqueiro, Ana Maria Simões e Isabel Lourenço, que compõem a direcção dos Executive Masters em Controlo de Gestão e Performance e em Contabilidade e Fiscalidade do INDEG-ISCTE.

A auditoria e revisão de contas desempenha um papel "fundamental no desejável bom funcionamento dos mercados e da economia em geral ao constituir um reforço da garantia da qualidade da informação disponibilizada pelas empresas", começam por referir os três docentes, acrescentando que "uma das componentes fulcrais dessa informação é a informação contabilística elaborada de acordo com os normativos contabilísticos em vigor". A contabilidade - prosseguem - é, actualmente, vista como "a linguagem dos negócios", dado que dá a conhecer a natureza e a evolução destes a "um conjunto de possíveis interessados". Atendendo a que existe um conjunto de utilizadores, no qual se encontram investidores individuais e instituições de crédito, que utilizam a informação contabilística com o intuito de tomar decisões económicas, "a contabilidade assume o papel essencial de proporcionar informação que seja útil nesse processo de tomada de decisão".

Acima de tudo: protecção

"A informação contabilística auditada, com a correspondente garantia de que foi preparada de acordo com as normas de contabilidade em vigor, tem por objectivo a protecção de todos os utilizadores que a usam na tomada de decisões económicas e assume-se, assim, como um mecanismo que regula a própria economia visando, por um lado, a protecção dos fornecedores de capital (accionistas ou credores) e, por outro lado, possibilitando melhores condições de financiamento, devido à menor assimetria da informação que proporciona e ao consequente menor risco para os fornecedores de capital às empresas." Para os três responsáveis do INDEG-ISCTE, a criação de um clima de protecção dos utilizadores da informação contabilística assume-se, por isso, "como um elemento essencial para garantir uma adequada afectação dos recursos económicos, quer a nível nacional quer a nível internacional".







Professores altamente qualificados Tanto o Executive Master em Controlo de Gestão e Performance como em Contabilidade e Fiscalidade têm "um corpo docente altamente qualificado, que conjuga o conhecimento teórico com a experiência e o conhecimento da prática empresarial". Mais de metade dos docentes, sublinham Rogério Serrasqueiro, Ana Maria Simões e Isabel Lourenço, "têm doutoramento na área da contabilidade e quase todos têm contacto com a realidade empresarial pelo facto de exercerem, em simultâneo, uma actividade profissional em empresas portuguesas ou por terem uma participação activa em organismos reguladores e actividades de consultoria em diversas empresas".