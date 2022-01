ANAI debate o novo paradigma da avaliação e sustentabilidade

A Conferência Internacional de Peritos Avaliadores vai juntar, no Museu do Oriente, em Lisboa, no próximo dia 18 de fevereiro, 200 profissionais ligados ao setor da avaliação de património, a que se somam duas dezenas de parceiros internacionais que representem as instituições mais relevantes da atividade.





O encontro é organizado pela Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários (ANAI), promovido no âmbito do projeto High Value – Inovação e Sustentabilidade e tem como mote de debate a "Avaliação e Sustentabilidade – Um novo paradigma".





"Os novos desafios para o setor da avaliação, as principais alterações introduzidas pelas normas internacionais de avaliação em matéria de sustentabilidade, a eficiência energética e ambiental e o seu reflexo na avaliação de ativos, a componente da sustentabilidade na formação de valor imobiliário e a normalização da avaliação de máquinas, equipamentos e instalações técnicas industriais (AMEITI) são os grandes temas que formam os cinco painéis inseridos no programa," explica Ramiro Gomes, presidente da ANAI.





Ilustres oradores

Estão já confirmados oradores como Carlos Eduardo Cardoso, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, José Covas, chair do RICS, Nelson Lage, presidente do conselho de administração da ADENE, ou Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. João Pratas, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, Bruno Sauer, diretor do Green Building Council de Espanha, ou Carla Rodrigues da Mãe, diretora do departamento de Supervisão Prudencial e Autorizações na CMVM, também estão entre os oradores, cuja lista engloba diversos outros especialistas.





O setor da avaliação dispõe atualmente em Portugal de um leque de profissionais altamente qualificados, "em resultado do crescente nível exigido pelo supervisor, pelas entidades financeiras e por outras entidades contratantes que requerem compliance com as normas internacionais de avaliação". "Também a transposição de normas europeias para a legislação portuguesa, designadamente das orientações sobre a concessão e a monitorização de empréstimos (EBA/GL/2020/06, 29 de maio), implica o conhecimento e o cumprimento de requisitos na atividade de avaliação e a conformidade com as normas internacionais de avaliação", acrescenta Ramiro Gomes.





Assegurar a independência entre o avaliador e o cliente, criar um único estatuto de perito avaliador e balizar as áreas de formação aptas para exercício da atividade (ciências da engenharia, área económica e financeira e ciências da terra e ambiente) são igualmente temas de grande relevância e que estão na ordem do dia.





A ANAI tem como missão apoiar e promover a atividade de perito avaliador imobiliário, contribuindo para o seu reconhecimento na sociedade civil e para o desenvolvimento e credibilização da sua atividade. Neste sentido, o presidente da ANAI refere ainda que "face à mudança de paradigma" que se tem observado no mercado imobiliário e à "consequente incerteza que incute nos investidores", a ANAI avançou com o projeto High Value, que, como o nome indica, "pretende revestir-se de elevado valor para a atividade de avaliação imobiliária, produzindo ferramentas de apoio à atividade do avaliador de caráter inovador."





A transposição de normas europeias para a legislação portuguesa implica o conhecimento e cumprimento de requisitos na atividade de avaliação e a conformidade com as normas internacionais Ramiro Gomes, presidente da ANAI

High Value

O projeto High Value – Inovação e Sustentabilidade (SIAC – COMPETE 2020) visa o incremento das competências dos peritos avaliadores que atuam no setor da avaliação imobiliária, promovendo a sua qualificação profissional e a diversificação da oferta de serviços através da inovação, capacitação e progressão na cadeia de valor. Orientar para a internacionalização é um dos focos do projeto, tendo a ANAI reconhecido a necessidade da adoção das European Valuation Standards (EVS) publicadas pelo The European Group of Valuers’ Associations (TEGOVA), do qual a ANAI é membro efetivo.





Do mesmo modo, a consolidação do relacionamento com entidades internacionais da rede externa de parcerias institucionais, de forma a promover a oferta nacional no mercado global de avaliação de património, assume-se como um dos fins deste projeto. O objetivo derradeiro consiste na produção e difusão de conteúdos técnicos e científicos na área da avaliação imobiliária, tendo como outputs quatro manuais (e-books de acesso livre disponíveis para download aqui) com informação relevante em matérias atuais, emergentes e de elevado impacto para a qualificação e inovação das atividades de avaliação de património.





A realização da Conferência Internacional, em Portugal, fecha o projeto High Value. Promove a reflexão coletiva no que diz respeito à estratégia de implementação da Agenda 2030 e das consequências para o setor da avaliação imobiliária sobre as principais tendências futuras e como posicionar as empresas portuguesas no contexto de oferta internacional.



No Museu do Oriente, dia 18 de fevereiro



A Conferência Internacional de Peritos Avaliadores tem início às 8 horas e termina às 18h30, no dia 18 de fevereiro. O evento decorre no Museu do Oriente, em Lisboa, sob o tema "Avaliação e Sustentabilidade – Um novo paradigma".