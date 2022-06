Culturas agrícolas mais eficientes e com menor impacto ambiental

O primeiro curso de Capacitação em Nutrição Vegetal arranca este mês, decorrendo até dezembro de 2023, numa parceria entre a TIMAC AGRO e o Instituto Superior de Agronomia (ISA). As 150 horas de formação contam com a coordenação técnico-científica do ISA, e com a certificação e coordenação pedagógica a cargo da PH+. A AGRO.GES assume a coordenação geral desta primeira formação certificada em Nutrição Vegetal.





Este tipo de transferência de conhecimento é importante para que as metas definidas na estratégia europeia "do Prado ao Prato" sejam atingidas. Neste contexto, Henrique Manuel Ribeiro, professor de Nutrição Vegetal, Fertilidade do Solo e Fertilização das Culturas no ISA, nota que "a necessidade de aumentar a eficiência da utilização dos nutrientes aplicados às culturas, tanto por motivos ambientais como económicos, tem levado a uma grande evolução do conhecimento na área da nutrição e da fertilização das culturas".





Para Francisco Avillez, coordenador científico e metodológico da AGRO.GES, "justifica-se uma nova abordagem centrada no incremento da eficiência da utilização de fertilizantes, permitindo o fornecimento de cada vez menor quantidade de fertilizantes, mas de uma qualidade e diversidade muito superior conseguindo o melhor desenvolvimento das culturas e sem impactos ambientais negativos".

Dia 21, sessão inaugural junta especialistas no ISA

A assinalar o arranque do projeto, um painel de especialistas junta-se para debater "O conhecimento na agricultura do futuro", numa sessão inaugural que decorre no ISA no dia 21 de junho, e na qual marcam presença Karina Kuzmak, presidente mundial da TIMAC AGRO, e Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e da Alimentação. Desta forma, "o ISA afirma a sua missão de gerar conhecimento, promover a inovação e transferir conhecimento e tecnologia, sendo neste contexto que surgem os cursos em parceria com empresas líderes do setor", refere Henrique Manuel Ribeiro.





A primeira semana de formação presencial decorre no final de junho, orientada por docentes do ISA e da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS). No final do curso, a cada formando que frequente o curso de capacitação em Nutrição Vegetal será conferida a habilitação como "nutricionista de plantas".



Segundo Francisco Avillez, "o curso permitirá um reforço das competências técnicas de base, mas igualmente um melhor conhecimento dos novos fertilizantes e das novas tecnologias de aplicação". Para Paulo Vitória, sócio da PH+, "este curso de nutrição vegetal colocará os participantes num patamar profissional qualitativamente superior. O curso conjuga conhecimentos das ciências agrícolas e comportamentais para promover a melhor aprendizagem na componente técnica e facilitar a gestão eficaz das mudanças que condicionam a aplicação das boas práticas agrícolas."

Primeira edição habilitará 80 nutricionistas de plantas

A primeira edição do curso terá como destinatários cerca de 80 colaboradores da TIMAC AGRO Portugal, uma marca da VITAS Portugal – Groupe Roullier. Para Rui Rosa, presidente da VITAS Portugal, "existindo muita informação, nem sempre o conhecimento está facilmente acessível aos agricultores". A TIMAC AGRO, com mais de 4.000 técnicos de terreno em todo o mundo, com centros de investigação próprios – nomeadamente o Centro Mundial de Inovação – e com mais de 250 parcerias de investigação contribui para a criação de conhecimento em nutrição vegetal. "Com os contributos decisivos do Instituto Superior de Agronomia, da PH+ e da AGRO.GES, queremos formar uma geração de nutricionistas de plantas."

A VITAS conta com quase 30 anos de presença no mercado português, durante os quais tem detetado um crescente fosso entre a criação de conhecimento e a sua transmissão junto dos agricultores nacionais. Com este projeto articulado com o ISA, a TIMAC AGRO Portugal cumpre o objetivo de dotar o setor de maiores competências técnicas para enfrentar os desafios da agricultura do futuro.