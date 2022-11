Setor agrícola tem 46 milhões para comprar e instalar painéis solares

Leia Também Seca: Governo prepara linha de crédito e apoios à eletricidade na agricultura

O Ministério da Agricultura e Alimentação anunciou esta sexta-feira que estão abertas as candidaturas para aquisição e instalação de painéis solares fotovoltaicos em explorações agrícolas, unidades agroindustriais (transformação) e aproveitamentos hidroagrícolas.De acordo com o comunicado divulgado, estes apoios contam com um reforço global de 46 milhões de euros, "permitindo desta forma dar resposta ao compromisso assumido e aumentar a taxa de apoio aos agricultores.Até ao final do ano de 2022 será ainda aberto um novo aviso, com uma dotação de 1,5 milhões de euros, especificamente para o reforço da sustentabilidade energética dos aproveitamentos hidroagrícolas."A disponibilidade dos agricultores para assumirem esta transição como um desígnio nacional é acompanhada pelo governo, também mediante um reforço das taxas de apoio de 40% para 70%", disse a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes (na foto), no mesmo comunicado, acrescentando que o objetivo destes avisos no valor de 46 milhões de euros é dotar o setor agrícola de mais capacidade de autoprodução e autoconsumo de energia solar fotovoltaica, face às suas necessidades, contribuindo para a sua descarbonização e reduzindo a utilização de combustíveis fosseis.Para a governante "é inegável que, neste desafio de escala global, precisamos de garantir uma transição rápida, que permita mitigar os efeitos das alterações climáticas e da crise energética e assegurar a produção de alimentos seguros, de qualidade e a preços acessíveis".