“Setor do transporte marítimo é barómetro da economia mundial”

A Ocean Network Express (ONE), dedicada ao transporte marítimo de contentores, continua a investir na expansão das rotas mundiais, acelerando a digitalização e reforçando o posicionamento na defesa da sustentabilidade. Nesta entrevista, Isabel Azeredo, country head da ONE Portugal, sublinha que depois da pandemia de covid-19 e com a atual guerra na Ucrânia, o mundo está a mudar e o setor do transporte não é exceção.

No panorama económico mundial do setor do transporte marítimo, que transformações são esperadas?

O setor do transporte marítimo é um barómetro da economia mundial. Atualmente as grandes mudanças acontecem rapidamente, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. A covid-19 e os diversos confinamentos por todo o mundo tiveram especial impacto no setor do transporte marítimo, com escassez de oferta e excesso de procura, mas o paradigma está a alterar-se. Atualmente, a tendência está a inverter-se, com a oferta a aumentar e a procura a diminuir. Um fator decisivo é a abertura do mercado da China, nomeadamente com o vigor do consumo interno do país, o que se constitui como um motor para que a economia chinesa possa crescer a um ritmo mais acelerado, regressando aos patamares anteriores aos registados antes das restrições relacionadas com o coronavírus, o que terá impacto inflacionário em todo o mundo, num momento em que existe uma tentativa no mundo de arrefecer os preços.

Que papel desempenha Portugal no xadrez mundial da navegação marítima?

Portugal ocupa geograficamente uma posição estratégica para o comércio marítimo, com navios a cruzarem-se em todas as direções, beneficiando da costa atlântica, da proximidade do Mediterrâneo, da costa africana e da América do Norte. Existe uma grande margem de desenvolvimento para tornar os terminais portuários portugueses mais competitivos nestes eixos marítimos.

Por outro lado, mais do que nunca é necessário a nível marítimo-portuário garantir a paz social nos portos portugueses, dando sinais de estabilidade em matéria de mão-de-obra portuária. Esta estabilidade captará investimento que trará riqueza não só para os portos como para a economia em geral.

Qual a importância da especialização dos portos em Portugal?

A especialização dos portos em Portugal é fundamental para que possamos beneficiar de todas as potencialidades da economia local, o que deverá acontecer sem o empobrecimento desses mesmos portos. A aposta a nível nacional deverá ser vocacionada para uma estratégia única e não para a competitividade entre os portos nacionais. A nossa concorrência encontra-se nos portos fora de Portugal. O nosso país pode desempenhar um papel muito importante nas escalas mundiais, até porque existe um congestionamento dos portos na Europa, mas para que possa acontecer é necessário apostar no investimento do setor.

Atualmente os grandes mercados permitem que países mais pequenos possam explorar economias de escala, mas é necessário investir em infraestruturas portuárias capazes de responder ao maior movimento de carga por via marítima e ao aumento da dimensão dos navios. Precisamos também em Portugal de um serviço ferroviário mais eficiente e competitivo, com maior agilidade e rapidez na execução.

Que lugar ocupa África nas estratégias da ONE?

África tem um grande potencial no que respeita ao setor marítimo e a estratégia da ONE passa pela expansão para este continente que ainda se depara com muitas dificuldades, nomeadamente com as crises energéticas e com os reflexos da subida do preço dos alimentos e subsequente aumento da insegurança alimentar.

Que vantagens oferece a ONE em relação à concorrência?

A ONE é uma empresa de transporte marítimo de contentores, a sétima maior do mundo cobrindo mais de 120 países à escala global. Neste momento, conta com uma frota 205 navios, com uma capacidade de 1.510.000 TEU.

No que respeita às vantagens em relação à concorrência, a ONE possui uma frota jovem, está apostada no contínuo foco em investimentos e tem uma equipa dedicada e experiente, com equipas regionais especializadas em todo o mundo. A estes pontos fortes acrescem ainda serviços diversificados que se caraterizam pela integridade e pontualidade das escalas. A ONE possui uma das maiores frotas de contentores frigoríficos de última geração do mundo, equipada com avançadas tecnologias, projetadas para atender à procura de produtos frescos como carne, laticínios, frutos, legumes ou peixe.

Com esta estratégia, a ONE demonstra o forte compromisso em responder à crescente procura de comércio de mercadoria em contentores frigoríficos, decorrente da procura crescente de alimentos saudáveis por parte da classe média na Ásia, que exige constantemente escolhas alimentares saudáveis.

Qual a sua opinião sobre o fenómeno de consolidação de operadores no transporte marítimo de contentores?

A fusão do negócio do transporte marítimo de contentores dos três maiores armadores japoneses (K-Line, NYK e MOL) de que resultou a ONE foi uma inevitabilidade num cenário de grande concorrência e permitiu-nos criar com sucesso uma rede maior com serviços mais abrangentes e diversificados colocando-nos numa melhor posição para competir numa indústria mais concentrada e consolidada. Com sede em Singapura, a ONE Portugal tem escritórios em Lisboa e no Porto.

Como está a decorrer a aposta no digital? Considera que existiu um aceleramento desta área em concreto na ONE após a pandemia de covid-19?

A ONE está ativamente envolvida na transição digital, uma realidade que se tornou mais premente após a pandemia por coronavírus. A ONE está constantemente a fortalecer e a expandir a sua cobertura para atender às exigências do mercado e reconhece que a expansão do digital é fundamental para a evolução da indústria do transporte marítimo de contentores. Acelerar a transição digital é uma forma de melhorar o serviço aos clientes não só ao nível da comunicação, mas também da diminuição dos tempos de espera. Em breve, entraremos na reta final da implementação do service Cloud após o sucesso da implementação do Sales Cloud, ONE Force, da SALES FORCE, o CRM de excelência e referência a nível mundial, que nos permite acompanhar e gerir em tempo real a relação com o cliente. A ferramenta dará uma visão 360° do cliente, permitindo a monitorização completa do início ao fim do ciclo de vendas num único local.

Atualmente já estamos a oferecer um serviço de comércio eletrónico para facilitar o processo de envio e melhorar a produtividade de cada expedição. Aceitamos reservas eletrónicas em todo o mundo e foi implementado o LiveChat para que possamos responder rapidamente aos nossos clientes. O próximo passo é o desenvolvimento de um "ChatBot".

A ONE é também um dos membros fundadores da "Digital Container Shipping Association" (DCSA), onde cada membro está a trabalhar no sentido de estabelecer padrões de operações e interface de protocolos para o setor. Nas suas operações, a ONE está a trabalhar para a aplicação da mais recente "IoT technology" na sua frota de contentores frigoríficos, o que permite visibilidade em tempo real de informações críticas, como a temperatura e a humidade no interior do contentor, melhorando, assim, a proposta da cadeia de valor do comércio perecível.

A sustentabilidade assume um ponto estratégico para a ONE?

O respeito pelo ambiente e a sustentabilidade do planeta têm sido algumas das grandes preocupações da ONE. Ainda recentemente dois altos quadros da aliança estiveram em Portugal num dos maiores eventos do setor, o "Ocean Summit", precisamente para partilhar conhecimento e boas práticas sobre o tema. Na área da sustentabilidade, a ONE foi premiada em 2020 com o título de "Best Performer" na Ásia, Médio Oriente e África nos "Sustainability Leadership Awards da EcoVadis", uma plataforma mundial de referência que avalia empresas de Responsabilidade Social Corporativa (CSR, sigla em inglês). Se não pensarmos no futuro do planeta em que vivemos, não são apenas os mares que ficam comprometidos, mas a humanidade como um todo.