Produção mundial de contentores marítimos "afunda" 70% com recuo da procura

A produção global de contentores marítimos caiu drasticamente como consequência da diminuição da procura por mercadorias na sequência do alívio das restrições impostas pela pandemia.Dados facultados pela consultora de investigação marítima Drewry ao Financial Times, mostram que a produção de contentores de 20 pés (6 metros) - o tamanho padrão utilizado pela indústria - sofreu uma queda de 71% de 1,06 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 306 mil unidades entre janeiro e março deste ano.O declínio marca um forte revés face há dois anos, quando o fabrico de contentores explodiu para dar resposta à procura de mercadorias induzida pela pandemia, que levou, aliás, à escassez de contentores.No entanto, assinala o FT, a procura por exportações recuou desde que as restrições impostas pela pandemia aliviaram e as economias reabriram ao exterior, deixando a indústria dos contentores com o problema oposto: um excesso de contentores que ameaça sobrecarregar os portos da China, onde até 95% dos contentores de todo o mundo são fabricados.A dinamarquesa Møller-Maersk, uma das maiores companhias de transporte marítimo de contentores do mundo, indicou que suspendeu a produção de contentores secos até pelo menos 2024, apesar de ter dito que poderá retomar o fabrico das unidades de 20 pés antes das versões de 40 pés (12,19 metros), considerando que a procura por esta última parece ser mais resiliente.Segundo o jornal financeiro, a quebra na procura tem atingido duramente os fabricantes de contentores, com os lucros da China International Marine Containers, um dos maiores da China, a tombarem 91% para o equivalente a 23 milhões de dólares nos primeiros três meses do ano.