Mútua, como sempre, ao seu lado

Cooperativa prolongou o período de pagamento de todos os seguros por mais 90 dias e ajustou prémios, sobretudo nos seguros para as atividades da pesca e da marítimo-turística.

Passada a fase mais aguda da crise de saúde pública que atravessamos, pelo menos assim esperamos, o conselho de administração da Cooperativa de Utentes de Seguros Mútua dos Pescadores quer fazer um reconhecimento público pela forma exemplar como a população portuguesa percebeu a complexidade do momento e atuou em conformidade com o que era exigido pelas autoridades sanitárias.

Enviamos também sentidas condolências às famílias daqueles que pereceram neste difícil período que coletivamente vivemos.

Neste "enublado" tempo das nossas vidas, nunca deixámos de cumprir com as nossas responsabilidades, não deixámos nenhum sinistrado por acompanhar ou questões por responder.

Prolongámos o período de pagamento de todos os seguros por mais 90 dias e ajustámos prémios de seguros, em particular nos seguros para as atividades da pesca e da marítimo-turística, mantendo-nos sempre disponíveis para atender qualquer situação.

Expressamos assim o nosso reconhecimento público a todos os trabalhadores e colaboradores desta estrutura pela forma inexcedível com que lidaram com todas as contrariedades impostas neste contexto criado pelo surto pandémico de covid-19.

Naturalmente, não poderíamos deixar de enaltecer todos os trabalhadores e organizações que, na linha da frente, nunca deixaram o país cair no caos. Destacamos particularmente o nosso Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais.

Não menos importante foi garantir o abastecimento público de produtos alimentares. Neste particular, e pela umbilical relação que nos une, queremos prestar uma justa homenagem a todos os pescadores portugueses que, arriscando "duplamente" as suas vidas, não deixaram de pôr nas mesas nacionais o tão indispensável produto do seu trabalho.

Agora que se vai retomando lentamente o "pulsar" da vida económica e social, ainda que dentro de todas as cautelas e limites de segurança que devemos continuar a respeitar, estamos de portas abertas em todo o país, a responder às necessidades das comunidades e a comunicar "olhos nos olhos" com as pessoas, uma prática de que nos orgulhamos e que tanto nos caracteriza!

Protejam-se, a prevenção é a melhor atitude e assim ganharemos o futuro!

