PPG: produtos marítimos de elevada qualidade

Líder mundial em revestimentos marítimos, a PPG tem na Protective & Marine Coatings a sua área de negócio que se destina ao desenvolvimento e comercialização de tintas anticorrosivas e marítimas. Referência no setor, a marca desenvolve produtos que protegem os ativos dos clientes em condições e ambientes marítimos bastante agressivos. O objetivo da PPG é oferecer a solução mais eficaz, trabalhando em estreita colaboração com os clientes, de forma a obter uma maior compreensão das suas necessidades específicas. A experiência e o know-how, adquiridos em várias décadas, permitem antecipar os desafios das indústrias, bem como o desenvolvimento de produtos que tornam a PPG num parceiro de negócios confiável. Ao adotar essa abordagem, a empresa consegue desenvolver revestimentos marítimos líderes de mercado.

Os revestimentos devem ser fáceis de aplicar e funcionar bem em condições adversas. É que a manutenção no mar – acima da linha de água – é, normalmente, realizada pelos membros da tripulação enquanto o navio está a navegar, tornando-a mais económica. Todos os produtos marítimos PPG são de elevada qualidade, fácil aplicação e garantem uma vida útil mais produtiva para a sua embarcação. Quanto à escolha de um produto, depende, pois existem muitas variáveis na operação de um navio, tais como: o custo do combustível, a atividade operacional, a velocidade ou custos de transporte, que exigem uma infinidade de decisões a serem tomadas de forma a otimizar o desempenho da embarcação.

O SIGMAGLIDE, um produto de referência

O produto marítimo de maior sucesso da PPG utilizado na manutenção de navios que navegam em mares e oceanos é o SIGMAGLIDE, um sistema antivegetativo de alta performance à base de 100% silicone.

O SIGMAGLIDE utiliza uma tecnologia inovadora, desenvolvida pela PPG, de regeneração superficial que aumenta a eficiência do navio. Esta tecnologia permite eliminar micro-organismos que se tentam depositar no casco, evitando custos de manutenção e permitindo que o navio deslize perfeitamente através da água. As aplicações complexas exigem revestimentos altamente especializados.

Os clientes PPG reportam regularmente as poupanças alcançadas com este tipo de tecnologia, explicando que os seus navios reduziram energia, combustível em cerca de 8% e que a pintura teve uma performance bastante duradoura: sete anos de excelência, além de minimizar o impacto ambiental – os produtos estão isentos de biocidas.

Protective & Marine Coatings mantém boa performance

A atual crise causada pelo surto de covid-19 não teve, de uma forma geral, impacto no volume de vendas da PPG Dyrup, que continua a ter bons resultados, acima do ano anterior e alinhados com o plano para 2020. A área de Protective & Marine Coatings tem mantido uma boa performance.

Não obstante, a PPG, presente em mais de 80 países, está bastante empenhada em mitigar o impacto da covid-19 no mundo. Tem plena consciência de que as pessoas são o mais importante e, desde o primeiro momento, implementou diversas medidas preventivas e procedeu ao ajuste das suas operações de forma a salvaguardar a saúde e a segurança dos colaboradores e famílias, parceiros e fornecedores, assim como da comunidade em geral.

Conscientes da necessidade de continuar a dar suporte aos parceiros que se encontram a laborar, a implementação dos planos de contingência da marca permitem, nas condições atuais, manter o normal funcionamento de toda a estrutura organizativa, sempre que possível em regime de teletrabalho e manter as áreas de produção e logística a funcionar em regime parcial. Desta forma, a PPG Dyrup garante o fornecimento de produtos a toda a rede de distribuição.