ONE: uma das melhores da classe

A ONE foi fundada em 2018 quando as três companhias marítimas NYK, K-Line e MOL fundiram as suas operações de transporte de contentores. É hoje a sexta maior companhia de transporte de contentores do mundo, com 224 navios (1,5 milhões de TEU) e mais de 130 serviços semanais para 120 diferentes países. A empresa tem feito crescer com sucesso a sua rede e cobertura de serviço, estando numa posição forte para competir num setor, hoje mais consolidado. O objetivo principal da ONE é a excelência do serviço focado no cliente, visando a diferenciação dos seus concorrentes. Mas para conhecer melhor a empresa, os seus serviços, a operação portuguesa e os desafios para o futuro, entrevistámos Isabel Azeredo, diretora nacional da ONE Portugal.

Que serviços disponibiliza a ONE? Desses, quais pode destacar e quais são oferecidos a partir de Portugal?

A rede de serviços da ONE cobre mais de 120 países na Europa, Américas, África, Ásia e Oceânia. A nossa experiência em transporte de contentores vai desde o transporte de carga refrigerada, carga fracionada, mercadorias perigosas, assim como a opção de transporte terrestre. No nosso país, a ONE opera o serviço IBESCO, transportando cargas entre Portugal e os principais portos do Norte da Europa, com ligações ao Extremo Oriente, Transatlântico e África.

Que análise faz da operação da ONE e do caminho já percorrido?

Temos orgulho da empresa que construímos e do sucesso que alcançámos com o aumento da nossa rede e cobertura de serviços, permitindo-nos, hoje, competir num setor dinâmico e competitivo. A ONE não pretende juntar-se às megatransportadoras, mas ambiciona ser uma das "melhores da classe" na Europa e em Portugal, trabalhando com os nossos clientes como parceiro de confiança. Sobre os nossos serviços, queremos continuar à procura de oportunidades para expandir a nossa rede de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Por exemplo, lançámos recentemente o novo serviço EAF ligando a Ásia a África Oriental, e, como este, vamos procurar oportunidades em função das novas necessidades do mercado. Como parte do seu roadmap, a ONE investiu na digitalização. E continuará a fazê-lo para melhorar a qualidade do serviço e a experiência dos clientes no contacto com a ONE.

Recentemente, a ONE recebeu a certificação ISO 9001. Que comentário lhe merece este prémio?

A certificação ISO 9001 realça o compromisso da ONE com os rigorosos princípios de gestão de qualidade e dos esforços para uma melhoria contínua dos nossos procedimentos. Antes desta certificação, a ONE tinha já um rigoroso sistema de qualidade, em particular a nível operacional, garantindo a segurança e a qualidade de todas as operações dos nossos navios. O certificado ISO 9001 vem reconhecer os passos já tomados na abordagem das nossas práticas de segurança e qualidade.

Pode explicar a política de sustentabilidade da ONE? Fale-me um pouco do Departamento de Estratégia Verde, lançado em abril.

A ONE criou recentemente um novo Departamento de Estratégia Verde na nossa sede em Singapura, com o objetivo de planear e implementar estratégias por forma a estar na vanguarda do pensamento ecológico na indústria de transporte e logística. Recentemente, testámos o uso de biocombustível a bordo do MOL Experience como parte dos nossos esforços na investigação de diferentes formas de descarbonizar a nossa frota. Para além desta testagem, a ONE, juntamente com outros parceiros, assinou também um memorando de cooperação com a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura para estabelecer um fundo para a instalação de um centro de descarbonização marítima. Esperamos que todos os nossos esforços contribuam para o objetivo de longo prazo de descarbonização da indústria marítima.

Quais são os desafios para o futuro da Ocean Network Express e, ato contínuo, da ONE Shipping Portugal?

Há ainda muita incerteza em relação ao impacto da tensão gerada nas cadeias globais de abastecimento, desencadeada pelas restrições operacionais causadas pela covid-19 e o consequente congestionamento em mar e em terra. Embora esperando que a existência da vacina alivie a situação, há a possibilidade de surgirem novas variantes. Para trazer mais estabilidade aos nossos clientes, adquirimos recentemente 27.500 novas unidades reefer (contentores frigoríficos) e já fretámos mais oito navios para ajudar a manter a fiabilidade das rotas.

O nosso foco também é atender as metas de sustentabilidade e melhorar as nossas plataformas digitais, para que possamos continuar a fornecer o serviço que os nossos clientes esperam.

Estabelecemos a meta de reduzir as emissões de C02 em 25% até 2030, aumentando para uma redução de 50% até 2050 (com base de partida em 2018) e, com o lançamento do Departamento de Estratégia Verde, pretendemos desenvolver várias abordagens para atender a esses objetivos.

Também reconhecemos a importância de evoluir para uma organização verdadeiramente digital e atualmente estamos no meio de um projeto de arquitetura empresarial que nos tornará mais eficientes e permitirá que a empresa cresça e seja gerida de forma mais eficaz.