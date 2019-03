Certificação ambiental: são várias as hipóteses à escolha

Os instrumentos de gestão ambiental atualmente ao dispor das organizações são vários e para todos os gostos. E se uns surgem mais vocacionados para as organizações, no âmbito dos seus sistemas de gestão ambiental, outros há que dizem respeito apenas aos produtos.

Todos eles têm em comum uma ideia: assegurar ao mercado e a cada um dos clientes da marca que esta tem efetivas preocupações ambientais, promete apostar na sustentabilidade e em iniciativas de economia circular e que cumpre as disposições regulamentares definidas.

Contas feitas, melhora a imagem da marca e a perceção que dela têm as diferentes comunidades, constituídas por um público cada vez mais consciente da importância do ambiente e predisposto a investir em produtos com elevado desempenho ambiental.

Dando força e forma a esta estratégia, as organizações podem escolher, tendo também em conta o mercado em que atuam, entre algumas das seguintes certificações.





Certificações

Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS)

O EMAS surge vocacionado para todo o tipo de organizações que pretendem, desde logo, melhorar o seu desempenho ambiental e, no mesmo sentido, garantir uma maior transparência na prestação de informações relevantes em termos ambientais.

Rótulo Ecológico (REUE)

O REUE tem como objetivo estimular a oferta bem assim como a procura de produtos ou serviços com impacto ambiental reduzido, contribuindo para a promoção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Contar com este rótulo vai permitir ao respetivo fabricante comunicar o bom desempenho ambiental do produto ou serviço, ajudando o comprador no momento da compra.

Certificação ambiental ISO 14001

A certificação ISO 14001 foi pensada para permitir a empresas e organizações darem provas do seu compromisso para com a proteção do ambiente, reforçando assim, claramente, a sua imagem institucional em meio a um mercado cada vez mais verde. O reconhecimento internacional associado à norma ISO 14001, além de assegurar prestígio a todas as organizações, permite validar o seu elevado nível de conformidade ambiental, assegurando o escrupuloso cumprimento da legislação ambiental e da redução dos riscos de sanções e ações judiciais.





Rainforest Alliance Certified

Trata-se de uma certificação válida para produtos agrícolas, da fruta aos chás ou aos legumes, e comprova que os produtores respeitam tanto a biodiversidade como os trabalhadores rurais envolvidos no processo.

FSC (Forest Stewardship Council)

O FSC está diretamente associado à proteção das florestas, sendo uma certificação ambiental que garante a proveniência de produtos a partir de florestas certificadas, atentando à sua origem correta e sustentável.

Carbon Trust Standard