Estratégia nacional para a economia circular está em marcha

Uma redução de cerca de 30% nas necessidades de matérias-primas, potenciadas pelos ganhos de eficiência e produtividade dos recursos numa economia circular terá um impacto positivo de 3,3 mil milhões de euros em termos de valor acrescentado bruto. Melhorar a eficiência dos recursos hídricos contribuirá para reduzir significativamente o desperdício atual de 35% na água captada em Portugal.

É para alcançar estas e outras metas que existe o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC) português, publicado em Diário da República no final de 2017. O PAEC define a estratégia nacional e um conjunto de boas-práticas para a economia circular. Não contempla metas próprias, mas chama a si as metas definidas nos vários programas e iniciativas, que concretizam as mudanças para alterar o atual modelo económico.

Alinha o enquadramento, define ações concretas para atingir estas metas e pretende contribuir com linhas orientadoras para agendas específicas de transição, regionais e setoriais. No caso dos setores, as primeiras orientações de agenda vão para as compras públicas e para a construção, um domínio que em todo o contexto europeu merece especial atenção, pelo uso intensivo de recursos primários, baixa produtividade de material e baixo nível de circularidade. Em Portugal, a atividade produz 40% dos resíduos setoriais e a taxa não está a baixar.

Setores-chave com atenção especial

O documento avança também com sugestões de agenda para outros setores, considerados estratégicos na transição para a economia circular: turismo, têxtil-calçado, distribuição e retalho. Um estudo prévio do Governo tinha identificado outras áreas sensíveis na transição para a economia circular. Além da construção, destacou os transportes (em que se inclui a logística), a agricultura, a floresta e a indústria, que no plano voltam a ser sublinhados.

As ações que vão ser propostas, enquadradas e acompanhadas pelo PAEC são transversais a várias áreas e são sete: Desenhar, Reparar, Reutilizar; Incentivar um mercado circular; Educar para uma economia circular; Alimentar sem sobrar: produção sustentável para um consumo sustentável; Nova vida aos resíduos; Regenerar recursos: água e nutrientes; Investigar e inovar para uma economia circular.

O PAEC vai intervir a três níveis distintos: nacional, com a definição de políticas; setorial e regional, com medidas mais específicas e apoio ao desenvolvimento de soluções. Vai pôr em interação administração central, local, academia, associações e um conjunto alargado de estruturas para acertar o passo, em direção a uma economia circular.

O calendário de ação está definido até 2020, altura em que o plano será ajustado para mais um fôlego, rumo a 2025. Este ano terá lugar o primeiro balanço intermédio da iniciativa, já com um conjunto de ações concretas em curso, ligadas a outros programas específicos, mas relevantes para afinar as orientações do plano. São exemplos disso, a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, medidas para reduzir o consumo de plástico descartável, melhorar a eficiência dos recursos hídricos ou aumentar a reutilização de água.