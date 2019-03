Lidl mais sustentável reduz utilização do plástico

A empresa assumiu o duplo compromisso de redução do consumo de plástico em pelo menos 20% e de incorporação de 100% de materiais recicláveis em todas as suas embalagens, de marca própria, até 2025.

A redução do plástico é já uma realidade no Lidl Portugal, que desenhou uma estratégia abrangente nesse âmbito, assumindo um conjunto de compromissos e medidas pioneiras. Trata-se não só de demonstrar o empenho enquanto empresa preocupada com o ambiente, mas também sensibilizar a sociedade para estas questões, capacitando todos os que visitam as mais de 250 lojas da marca, de norte a sul, a fazerem as melhores escolhas, a caminho de um melhor amanhã.

Foi com base nesta premissa que, em março de 2018, o Lidl assumiu o duplo compromisso de redução do consumo de plástico em pelo menos 20% e de incorporação de 100% de materiais recicláveis em todas as suas embalagens, de marca própria, até 2025. A data em questão antecipa em cinco anos parte da estratégia apresentada pela Comissão Europeia neste domínio.

O primeiro passo nesse sentido foi dado com o Lidl Portugal a descontinuar do seu sortido todo o tipo de artigos de plástico descartável, em todas as suas lojas no país.

Para além disso, a empresa apostou também na substituição das embalagens têxteis em plástico por embalagens de cartão certificado, assim como a redução deste material nas embalagens de café, que deixaram de ter um invólucro de plástico por cápsula. Surgiram assim embalagens mais pequenas para o mesmo número de cápsulas, conduzindo a uma poupança adicional de 74 toneladas de plástico/ano apenas neste produto.

No verão passado, a primeira edição do projeto TransforMAR – em parceria com a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), a Amb3e (Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos), a Quercus e a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) – procurou sensibilizar para a importância de boas condutas na praia e para os princípios da economia circular, através da recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício dos materiais plásticos.

Nesse sentido, os veraneantes foram desafiados a dar um destino adequado aos seus materiais e resíduos plásticos.

Contas feitas, por uma estratégia mais sustentável, o Lidl aposta neste caminho, em prol de um melhor amanhã, lado a lado com os seus produtores, fornecedores, parceiros, colaboradores e clientes, pois acredita que assim conseguirá marcar a diferença.

Também por isso, no final de 2018, o Grupo Schwarz assinou o pacto ambiental com as Nações Unidas e a Fundação Ellen MacArthur, tornando o Lidl no primeiro retalhista, em Portugal, a assumir este compromisso de adoção de várias medidas que têm como objetivo eliminar, reduzir, substituir e transformar o plástico.

Com todas estas iniciativas em marcha, a marca acredita conseguir oferecer aos seus clientes e a todos os que visitam as lojas Lidl Portugal, um conjunto de opções mais sustentáveis para o transporte de compras, orgulhando-se de ser pioneiro em diferentes iniciativas.

Sacos de plástico dão lugar ao papel





O Lidl Portugal tornou-se, desde fevereiro de 2019, na única cadeia de supermercados em Portugal a anunciar o fim da venda de sacos de plástico para transporte de compras até ao final deste ano.

Esta medida pioneira corresponderá a menos 2,5 milhões de sacos vendidos por ano, ou seja, menos 675 toneladas de plástico anualmente no circuito.

Em alternativa aos sacos de plástico para transporte – que já eram compostos por 80% de material reciclado e 100% recicláveis desde 2015 –, o Lidl disponibilizará sacos de papel em mais do que um tamanho – com 60% a 70% de pasta de papel reciclada e certificação FSC Misto, e os já habituais sacos de ráfia, com 60% de material reciclado.