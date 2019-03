Mais de 1000 alunos e 100 professores em ações de sensibilização ambiental centradas na economia circular

A CELPA – Associação da Indústria Papeleira e as suas associadas desenvolveram pela primeira vez um projeto educativo de sensibilização ambiental centrado no tema da economia circular, dando como exemplo as boas-práticas da indústria da pasta, papel e cartão.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas, que decorreu no passado dia 21 de março, mais de 1000 crianças e 100 professores visitaram os viveiros florestais da indústria, onde todos os anos são produzidas mais de 14 milhões de plantas florestais de diversas espécies, assim como as estações de biodiversidade, nas quais podem ser observados diversos tipos de fauna e flora. Alunos e professores conheceram de perto os processos de fabrico e o modelo de circularidade desta indústria.

O papel é um produto natural, reciclável e biodegradável, proveniente de uma matéria-prima renovável: a madeira de florestas plantadas, cujo processo de fotossíntese capta o carbono da atmosfera. Depois de utilizado, o papel pode ser reciclado várias vezes.

As práticas seguidas pela indústria da pasta e do papel são um excelente exemplo de economia circular, já que reutilizam internamente os seus recursos (ex: água do processo de produção) e fecham ciclos, valorizando resíduos. É o caso da biomassa florestal (casca das árvores), mas também das lamas, cinzas ou areias, que podem ser reutilizadas pela própria fábrica, por outras indústrias – como a construção civil ou agricultura – ou na produção de energia elétrica verde.