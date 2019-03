O que deve saber antes de implementar um sistema de gestão ambiental

O que significa a implementação de um sistema de gestão ambiental?

Um sistema de gestão ambiental (SGA), segundo a norma ISO 14001:2004, consiste num conjunto de ações levadas a cabo por uma organização para diminuir ou eliminar os efeitos negativos da sua atividade no meio ambiente. Um SGA deverá obrigatoriamente fazer parte do sistema global de gestão e deverá incluir todos os membros da organização.





Como pode uma empresa obter uma certificação de SGA?

Para dar início a todo o processo de pedido de certificação, a empresa deverá contactar uma das entidades certificadoras existentes no mercado. Para saber quais são as entidades acreditadas para realizar a certificação de sistemas de gestão de qualidade e para a certificação de sistemas de gestão ambiental, é possível consultar o diretório apresentado no portal do Instituto Português de Acreditação.





Quais as vantagens da implementação de um SGA e da obtenção da certificação ambiental?

Tendo em conta a legislação ambiental e a respetiva fiscalização, cada vez mais exigente, as empresas preocupam-se com o seu próprio desempenho ambiental. Por outro lado, os consumidores também estão mais atentos às questões ambientais, procurando produtos que respeitem o ambiente e privilegiem as empresas que adotam práticas mais verdes.

Além disso, as empresas com um SGA podem obter algumas vantagens financeiras, como a eventual redução do prémio do seguro de responsabilidade civil ambiental.





Qual é o custo de obter a certificação?

Os custos de certificação não têm um valor fixo, pois dependem da dimensão da empresa, da sua complexidade e do tipo de sistema implementado. No entanto, poderá ter de suportar custos associados à implementação e manutenção do sistema tanto ao nível de certificação como da auditoria.