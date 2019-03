Sustentabilidade devia ser desígnio estratégico

O tema da sustentabilidade não é propriamente novo, uma vez que surgiu há já "alguns anos com o Relatório Brundtland", tendo sido "recentemente reforçado com os ODC – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que estabelecem 17 áreas que devem ser trabalhadas no âmbito da sustentabilidade", conforme explica Carmen Lima. A coordenadora do Centro Informativo de Resíduos da Quercus adianta que "algumas empresas já interiorizaram que o ambiente é uma peça fundamental para o desenvolvimento económico, mas uma grande fatia do mercado ainda olha para este tema como uma resposta à necessidade de implementar critérios que respondam às obrigações legais em vigor".

Opinião semelhante tem também Susana Fonseca, membro da direção da ZERO, para quem, embora existam "olhares diferenciados sobre a sustentabilidade", a verdade é que "em muitos casos as empresas não assumem esse desígnio como algo estratégico, mas antes como uma obrigação que têm de respeitar". Pode ser ainda considerada como "uma oportunidade de negócio, mas raramente é encarada como um elemento estrutural de organização da empresa e limitadora de opções", refere ainda a mesma responsável. No entanto, Susana Fonseca acredita que "há muitas empresas que já se aperceberam de que a perceção dos seus stakeholders está a mudar, pelo que as suas estratégias de negócio terão de responder a esse desafio, e outras que têm presente que a sustentabilidade ambiental é estratégica para a sua sobrevivência".

Ainda assim, e no que diz respeito à definição de estratégias específicas neste campo, em Portugal, Carmen Lima considera que "as empresas com maior expressão no mercado nacional, as multinacionais e igualmente algumas start-ups estão a integrar os objetivos do desenvolvimento sustentável no seu modelo de negócio". Uma realidade que "já se vê no setor da construção, no setor energético, no setor das comunicações, no retalho, entre outros".

Susana Fonseca aponta algumas das mudanças que são já visíveis em algumas empresas nacionais: "Por exemplo, na área dos plásticos, em particular nas suas utilizações descartáveis, há empresas a defender soluções que nunca defenderiam há apenas dois ou três anos." No entender da responsável da ZERO, esta realidade é "fruto de um aumento exponencial da visibilidade e perceção social da poluição por plásticos e de uma ação regulatória anormalmente musculada (mas muito bem-vinda) a nível europeu". Pela positiva, Susana Fonseca recorda que, "para outras empresas, a questão das alterações climáticas e a integração das potenciais consequências para o seu modelo de negócio já está presente".

Será que o país em si está no bom caminho em matéria de políticas de sustentabilidade e economia circular? Carmen Lima acredita que "Portugal vai fazendo o seu caminho, numas áreas mais desenvolvido, noutras ainda a olhar para tecnologias menos eficientes e que pouco contribuem para a sustentabilidade do país".

Susana Fonseca considera que "são múltiplas as áreas nas quais as políticas de sustentabilidade ou a economia circular podem ancorar". Ainda assim, diz existirem "ações interessantes na área da economia circular que estão a decorrer", embora a mudança efetiva apenas ocorra "quando existe uma combinação de ação política (com regulamentação, legislação aplicável de igual modo a todos), perceção social do problema e a necessidade sentida pelas empresas de ir ao encontro destas novas exigências (regulamentares e sociais)". Na realidade, "apostar em acordos voluntários e na boa vontade acaba, salvo raras exceções, por desembocar em muito discurso e pouca prática".