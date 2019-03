Universidade Católica empenhada em ajudar o ambiente

A Universidade Católica Portuguesa possui uma política de compromisso com a sustentabilidade e a economia circular, há duas décadas, assumindo-a como eixo estratégico do seu posicionamento na sociedade, e no relacionamento com os seus stakeholders.

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) integra procedimentos e boas-práticas nos seus quatro campi. Segundo Maria Inês Romba, diretora do Gabinete de Desenvolvimento e Media Relations da UCP, "em todos os edifícios do campus de Lisboa e a título de exemplo, é garantida a reciclagem de papel e de plástico, bem como a de consumíveis informáticos". Por seu lado, "nas cantinas, bares e restaurante é realizada e controlada a separação do lixo, sendo encaminhado para a reciclagem". O processo em causa "já conduziu à obtenção de um certificado atribuído pela Valorsul".

Mas as faculdades da UCP possuem outras iniciativas estratégicas nesta matéria. Assim sendo, a Faculdade de Ciências Humanas marcou o início do ano letivo com o programa FCH Solidária, numa iniciativa de intervenção ecológica na Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata da Machada, no Barreiro.

Também na Católica Lisbon School of Business and Economics, a praxe solidária dos alunos de Economia e Gestão consistiu "na participação anual na ação solidária ‘Restolho’, envolvendo os alunos na colheita de batatas, de calibre inadequado, que ficam por recolher nos campos".





Finalmente, a Escola Superior de Biotecnologia, no Porto, subscreveu o Compromisso com Práticas Sustentáveis das Instituições de Ensino Superior, promovido por um conjunto de organizações mundiais.